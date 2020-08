Pallacanestro Empoli, iniziano i raduni: ecco lo staff

Dopo tanta attesa ecco che lunedi’ 31 agosto il basket riparte al Palalorenzoni e lo fa con i raduni della Serie C Silver, Under 20, Under 16 e Under 15. La giornata iniziera’ con i ragazzi dell’Under 15, poi a seguire gli Under 16 e gli Under 20 agli ordini di Coach Ivan Giusto. Sara’ poi la volta della Serie C Silver diretta da Coach Marco Mosi e il suo assistente Giancarlo Bondi’. Sempre in tema di raduni la settimana successiva sara’ la volta dei ragazzini dell’Under 13 di Coach Niccolo’ Mencherini per il grande passo dal minibasket al basket vero, con bimbi del 2008 e del 2009. Per quanto riguarda invece il Minibasket, verranno comunicate le date dei primi allenamenti in concomitanza con la partenza delle attivita’ scolastiche ma di certo ci saranno ancora i fratelli Mencherini e Leo Pieri a guidare i nostri atleti piu’ piccoli nei primi passi nel mondo della pallacanestro.

Il covid ci aveva interrotto un sogno ad inizio marzo, fermando le attivita’ di grandi e piccoli, oggi invece vogliamo provare a dimenticare quei tristi momenti ripartendo, piu’ forti di prima addirittura con piu’ squadre e nel ricordo di Carlo Mancini che proprio a causa di questa terribile pandemia, ci ha lasciato e proprio nel suo nome ci sprona dall’alto nel fare sempre meglio per questi colori.

Di seguito tutto lo staff tecnico e atletico della Pallacanestro Empoli:

Serie C Silver:

Allenatore – Mosi Marco

Vice Allenatore – Bondi’Giancarlo

Under 20:

Allenatore – Giusto Ivan

Vice Allenatore – Mencherini Leonardo

Under 16:

Allenatore – Giusto Ivan

Vice Allenatore – Mencherini Leonardo

Under 15:

Allenatore – Giusto Ivan

Vice Allenatore – Pieri Leonardo

Under 13:

Allenatore – Mencherini Niccolo’

Vice Allenatore – Pieri Leonardo

Minibasket:

Responsabile – Mencherini Niccolo’

Allenatore Esordienti – Mencherini Niccolo’

Allenatore Aquilotti – Mencherini Leonardo

Allenatore Scoiattoli – Pieri Leonardo

Allenatore Pulcini – Mencherini Niccolo’