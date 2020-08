Passeggiate settembrine sul Montalbano, gli ultimi appuntamenti

Per questa stagione si concluderanno a settembre le passeggiate di Camminando il Montalbano, organizzate dall’Ufficio Turistico del Comune di Lamporecchio. Un’occasione per scoprire il nostro territorio in tranquillità e sicurezza percorrendo i sentieri storici della nostra zona.

Quest’anno, in particolar modo, le escursioni hanno avuto un riscontro davvero caloroso a riprova di quanto il nostro territorio abbia da offrire con la sua natura e la sua tranquillità.

A settembre Camminando il Montalbano prosegue con le quattro passeggiate conclusive della stagione, in gruppi di massimo 25 persone, con prenotazione obbligatoria e nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Tutte le escursioni sono gratuite e vengono tenute sia in italiano che in inglese dalla nostra guida ambientale Michela Del Negro.

Giovedì 3 settembre alle 16.45, incamminandosi da Fornello si salirà verso Sant’Amato dove sarà possibile ammirare dei vigneti monumentali, per poi proseguire verso via delle Croci, il colle di Leporaia e godere del panorama sulla Valdinievole e tornare al punto di partenza con un percorso ad anello.

Domenica 6 settembre alle 9.30 la passeggiata ha inizio dalla zona dei Centocampi tra Lamporecchio e Larciano per poi incamminarsi in via Ciri in ascesa verso il borgo medievale di Larciano Castello. A Larciano Castello si visiterà la Rocca medievale, fortificazione utilizzata dai pistoiesi nel medioevo come torre di avvistamento, e il museo civico, per poi ridiscendere con un percorso ad anello al punto di partenza.

Domenica 13 settembre alle 9.30 la passeggiata si svolgerà parzialmente sul sentiero di crinale immerso in boschi di castagni e pini per scoprire alcuni degli scorci più belli per poi dirigersi nuovamente verso l’abitato di San Baronto con un percorso ad anello.

Sabato 19 settembre alle 9.30 partendo dal distributore in via Leonardo Da Vinci ci si incamminerà verso il borgo di Porciano attraverso un sentiero che attraverserà le zone di Belvedere e Lampaggio. Si potranno ammirare i numerosi terrazzamenti presenti nella zona e una volta giunti a Porciano sarà possibile visitare la chiesa di San Giorgio per poi tornare al punto di partenza.

Per maggiori informazioni visitate il sito www.visitlamporecchio.it

Per partecipare alle visite guidate è obbligatorio iscriversi ai seguenti contatti:

Ufficio turistico di San Baronto 0573 - 766472

Guida ambientale Michela Del Negro 347 8156922

Email a turismo@comune.lamporecchio.pt.it

Fonte: Ufficio stampa