Scuole Poggio a Caiano, entrano nel vivo i lavori di adeguamento

Dopo aver completato in tempi record la progettazione e la selezione delle ditte nonostante il periodo agostano, entrano nel vivo lunedì 31 agosto i lavori alle scuole di Poggio a Caiano finanziate con i fondi Ministeriali dedicati all’adeguamento dell’edilizia scolastica al covid. Da lunedì e per i giorni successivi, si svolgerà l’intervento principale della serie di lavori di modifica degli spazi all’interno delle scuole Lorenzo il Magnifico, Edmondo de Amicis, Filippo Mazzei e Sandro Pertini. I cantieri saranno aperti in contemporanea nei diversi istituti, in modo da completare gli interventi in tempo per l’inizio dell’anno scolastico, previsto per il 14 settembre.

Per rendere gli ambienti scolastici fruibili agli studenti, garantendo il rispetto delle nuove normative ed in particolare il distanziamento interpersonale, evitando la possibilità di assembramenti, come indicato nelle Linee Guida di cui al D.M. n.39 del 26/06/2020, gli spazi interni degli istituti saranno suddivisi e rimodulati tramite pannelli.

Questi interventi sono finanziati grazie a 70.000 euro del Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, con il progetto “Lavori di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza da Covid-19”.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa