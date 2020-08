Settembre Quarratino, si parte con Bobo Rondelli

Al via il Settembre Quarratino, la tradizionale rassegna di fine estate, che animerà Quarrata con tanta musica, cultura, solidarietà, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-covid. Dopo l’apertura del Luna Park stasera, giovedì 27 agosto nelle piazze Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, ad inaugurare il programma musicale del Settembre sarà il concerto “Giù la maschera” di Bobo Rondelli, previsto per domani sera, venerdì 28 agosto, alle ore 21.30 nel Prato dei ciclamini della Villa Medicea La Magia, patrimonio Unesco. Il concerto dell’amatissimo cantautore livornese è, come tutti quelli in programma nel Settembre, ad ingresso gratuito, ma su prenotazione e già da una settimana ha fatto registrare il tutto esaurito.

La rassegna proseguirà fino alla metà del mese di Settembre con numerosi appuntamenti; cuore della manifestazione sarà il palco in piazza Risorgimento dove anche quest’anno si avvicenderanno per 8 serate concerti, spettacoli, dibattiti, sfilate, tutti gratuiti e su prenotazione, fino ad un massimo di 200 posti (misura necessaria in ottemperanza alle disposizioni anti-covid). Il programma completo è sul sito internet del Comune: https://bit.ly/3aZ2GrG. Per prenotare è possibile chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, ai numeri della Biblioteca (0573 774500) e dell’Ufficio del Sindaco (0573 771217 0573 771266).

