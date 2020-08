Toscana a Sinistra, cena di autofinanziamento a Monterappoli

Martedì 1° settembre si terrà presso il circolo Arci di Monterappoli una cena di autofinanziamento organizzata dalla lista “Toscana a Sinistra”. Saranno presenti i candidati per la circoscrizione Empolese Valdelsa: Renzo Ulivieri, Samuela Marconcini, Erika Di Michele e Mario Risaliti. Assieme agli attivisti che stanno sostenendo la lista in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, illustreranno il programma di “Toscana a Sinistra” e le proposte per il territorio.

Ambiente, lavoro, mobilità sostenibile, potenziamento del sistema sanitario locale, rifiuti. Una carta di intenti dettagliata che ha come obiettivo la netta inversione di marcia rispetto alle politiche di tagli, speculazione e aperture al privato portate avanti in questi anni.

A partire dalle 20 si potrà mangiare e bere in compagnia. Il menù prevede antipasto, giropizza, bevute e dolce al prezzo di 20 euro. Il ricavato verrà interamente utilizzato per sostenere le spese della campagna elettorale. A seguire si alterneranno gli interventi dei candidati consiglieri del territorio. Un modo per conoscere meglio loro e il programma di governo per la Toscana e per l'Empolese Valdelsa di “Toscana a Sinistra”.

L'iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. Per partecipare è necessario prenotarsi, telefonando al numero 3397969723. L'appuntamento è per martedì alle 20.

Fonte: Ufficio stampa