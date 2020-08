Trasporto scolastico a Cerreto Guidi: prorogato termine per le iscrizioni

È stato spostato al prossimo 3 settembre il termine ultimo per fare la domanda per usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021 rivolto agli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” di Cerreto Guidi.

Per compilare la domanda di iscrizione on-line, è necessario collegarsi al portale qui.

Si ricorda come gli utenti che accedano per la prima volta ai servizi debbano procedere alla registrazione seguendo le modalità indicate.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa