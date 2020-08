Sfreccia sull'A1 facendo zig zag e mettendo in pericolo la vita degli altri automobilisti. Un camionista è stato trovato con un tasso alcolico sopra 2.13 e denunciato per guida in stato di ebrezza. All'uomo è stata anche ritirata la patente e sequestrato il tir sul quale viaggiava. Il camionista, che lavora per una ditta di Napoli ed è residente in Campania, è stato fermato tra Incisa e San Giovanni Valdarno.