A 120 km/h in strada con limite a 50, patente sospesa a Montemurlo

Automobilisti indisciplinati: in appena un'ora e mezzo di controlli su una delle principali arterie cittadine la polizia municipale eleva 28 multe per eccesso di velocità.

Stretta della polizia municipale di Montemurlo contro gli automobilisti indisciplinati. Nelle ultime settimane, a cavallo di Ferragosto, il Comando di via Toscanini ha intensificato i controlli stradali, dai quali emerge un incremento della percentuale di multe per eccesso di velocità. C'è infatti chi scambia la città per una grande pista da corsa, proprio come l'automobilista che è stato immortalato dall'autovelox della municipale mentre sfrecciava a 122 km/h sulla via Berlinguer, in uscita da Montemurlo verso Prato, poco dopo la rotatoria con via Pier della Francesca/via Di Vittorio.

Per il conducente è scattata una sanzione da 847 euro e la sospensione patente, perché superava di oltre 60 km orari il limite consentito dei 50 km/h in ambito urbano. Nonostante il posto di controllo fosse stato regolarmente segnalato con cartello messo 150 metri prima della pattuglia sono stati in tanti a sfrecciare oltre i limiti, tanto che la municipale in appena un'ora e mezzo di controlli, lo scorso 17 agosto, ha elevato 28 multe, facendo balzare all'insù la percentuale di infrazioni solitamente rilevata dalla polizia municipale.

«Nell'ambito dei controlli stradali, in media i veicoli controllati che superano i limiti, oscilla tra tra il 2 e il 4 % - spiega l'ispettore Stefano Grossi della municipale- Durante le settimane di Ferragosto, invece, probabilmente anche per la minore presenza di veicoli in circolazione, abbiamo registrato un'impennata di violazioni per eccesso di velocità, che ha fatto schizzare la percentuale, rispetto ai veicoli controllati, tra l'8 e il 9%. Volendo guardare la situazione in positivo, resta però il fatto che il 90% degli automobilisti rispetta il codice della strada».

Tra le altre infrazioni rilevate nelle settimane centrali di agosto, la polizia municipale ha effettuato numerosi controlli con il Targa System per la verifica della corretta assicurazione e revisione dei veicoli ed ha provveduto al sequestro di una vettura che girava senza assicurazione. Per il conducente è scatta una multa da 847 euro e il sequestro del mezzo.

«Il lavoro di controllo svolto dalla polizia municipale è importantissimo per garantire la sicurezza sulle nostre strade - commenta il sindaco Simone Calamai- La nostra città non è un'autostrada: procedere a velocità elevata in ambito urbano, in presenza di pedoni e numerosi incroci, significa mettere a repentaglio la vita e la sicurezza degli altri utenti della strada e non lo possiamo tollerare. Per questo continueremo con forza a presidiare il territorio, rafforzando i controlli stradali». Intanto i varchi per la lettura targhe hanno registrato nelle ultime settimane un netto calo di traffico: nella settimana del 19 agosto i veicoli in circolazione sono scesi a 15 mila rispetto ai 60 mila circa registrati nei giorni feriali di lavoro pieno.