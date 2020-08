Aeroporto Firenze, Marcheschi (FdI): "Con emendamento M5S Pd deve scoprrie le carte"

Dichiarazione del Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) in merito all’emendamento al decreto Semplificazione per il quale, per realizzare grandi opere impattanti per il territorio, non sarà più sufficiente una Via, ma si dovrà passare anche attraverso la Vas.

“L’emendamento dei 5stelle almeno farà chiarezza, si vedrà da che parte si schiererà il Pd, alleato di Governo dei grillini. Fratelli d’Italia è sempre stato a favore dello sviluppo dell'aeroporto di Peretola e della nuova pista, siamo curiosi di vedere come si comporterà il Pd di Giani e i sindaci della Piana da sempre divisi sul tema dell’aeroporto. Su questo emendamento il Governo si gioca la faccia a livello nazionale, vediamo se il Pd si giocherà la campagna elettorale per le regionali -dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- In base all’emendamento al decreto Semplificazione, per realizzare grandi opere impattanti per il territorio non sarà più sufficiente una Via, ma si dovrà passare anche attraverso la Vas. Significa che per l’aeroporto di Firenze potrebbe non essere più sufficiente la sola valutazione di impatto ambientale, ma ci vorrà anche la valutazione ambientale strategica. Si tende verso l’infinito, insomma”.