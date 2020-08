Asfaltature in un tratto di via del Fiume, via Bonellina e altre strade cittadine

Avranno inizio da lunedì 31 agosto nuovi interventi di manutenzione straordinaria e ripristino del manto stradale in diverse zone del territorio comunale. Compatibilmente con le condizioni meteo, si interverrà in via del Fiume e via Bonellina, quindi in via dei Cipressi, via San Biagio in Cascheri, via Monfalcone, via Parallela Nord e in ulteriori strade limitrofe. Si tratta di un terzo stralcio di lavori di bitumatura programmati dall'Amministrazione comunale per un investimento complessivo di 270.000 euro.

Nell'ambito del progetto elaborato dai tecnici del servizio Infrastrutture e Mobilità del Comune, nei prossimi giorni verranno eseguiti interventi di risanamento anche in via di Pulica, via di Vignano, via del Bosco di Barile, via del Libeccio, via Fonda di Vicofaro, via Trenfuni, via delle Parche/Borgo Talfano, via Beato Angelico, via del Piloto.

Le viabilità oggetto di manutenzione sono state individuate da un elenco di strade che deriva da un lavoro di sintesi delle segnalazioni pervenute agli uffici, oltre alla continua ricognizione effettuata sul territorio. Le priorità sono state definite seguendo due criteri: il grado e il tipo di danneggiamento della pavimentazione e le caratteristiche del tratto.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Italscavi Srl di Scandicci, che si è aggiudicata i lavori.

Intanto è in corso la gara per l'affidamento dell'appalto di manutenzione straordinaria delle viabilità con la modalità dell'accordo quadro per gli anni 2020 e 2021 per un importo lavori di 707.000 euro.

Come evidenzia l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Pistoia, il programma delle asfaltature previsto per quest'anno è, per entità di investimento - circa un milione e seicentomila euro complessivi - e numero di strade interessate, notevolmente più imponente e ampio rispetto a quello degli anni precedenti. La manutenzione delle strade è per la giunta comunale una priorità assoluta e recuperare i ritardi accumulati negli anni un'esigenza imprescindibile alla quale, con i lavori che stanno partendo e quelli che verranno svolti con l'accordo quadro, l'Amministrazione cerca di dare una risposta decisa.

Modifiche alla viabilità

Per eseguire lavori di risanamento e bitumatura del manto stradale, nei prossimi giorni saranno adottate alcune modifiche alla viabilità.

In via del Fiume e via Bonellina (nel tratto dalla viabilità principale a via del Fiume) da lunedì 31 agosto al 4 settembre, saranno vietati il transito e la sosta -con rimozione forzata-.

Da mercoledì 2 a venerdì 4 settembre, in via Gorizia (nel tratto da piazza Leonardo Da Vinci a via Parallela Nord), sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e consentito il transito nei due sensi di circolazione; in via Monfalcone (nel tratto da viale Frosini a via Parallela Nord) e in via Parallela Nord saranno vietati la sosta -con rimozione forzata- e il transito. In piazza Leonardo Da Vinci, nel senso di circolazione nord-sud, sarà consentita la svolta a sinistra per permettere l’accesso in via Gorizia.

Dal 3 al 9 settembre, in via dei Cipressi saranno vietati il transito e la sosta -con rimozione forzata-.

Dal 7 al 10 settembre, in via San Biagio in Cascheri (nel tratto da via Salvo D’Acquisto a viale Adua) e in via Borgognogni (nel tratto nord che interseca via San Biagio in Cascheri), sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e sarà vietato il transito.

Compatibilmente con lo svolgimento dei lavori di bitumatura, sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza e ai residenti.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa