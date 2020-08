Biblioteca Empoli, ritorna l'orario continuato

Da lunedì 31 agosto 2020 e per tutto il mese di settembre la Biblioteca comunale “Renato Fucini” di Empoli sarà di nuovo aperta da lunedì al venerdì, con orario continuato, e il sabato mattina.

ORARIO E MODALITÀ DI ACCESSO – Il nuovo orario, valido quindi dal 31 agosto al 30 settembre, è il seguente: da lunedì a venerdì 9-19, il sabato dalle 9 alle 13.

Ricordiamo a tutti gli utenti che si può entrare in biblioteca solo con mascherina protettiva (obbligatoria sopra 6 anni) e dopo essersi disinfettati le mani con il gel igienizzante messo a disposizione all'entrata. L’utente è tenuto a indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza in biblioteca.

L’ingresso in biblioteca avviene dopo la misurazione della temperatura corporea attraverso apposito termoscanner. Non sarà consentito l’accesso a persone con temperatura corporea maggiore uguale a 37,5°C o altri sintomi influenzali.

I SERVIZI - Il mese... dei saggi. Nel mese di agosto sono molti gli utenti che stanno usufruendo della “biblioteca aperta per ferie” per prendere in prestito i libri: gli acquisti non si sono mai fermati e i nostri lettori hanno scelto molte novità di narrativa per accompagnare i giorni di vacanza.

Sugli scaffali potrete trovare anche una nuova selezione di divulgazione e saggistica sui più svariati argomenti come letteratura e poesia, storia, storia della medicina e del progresso scientifico, usanze e tradizioni, hobbistica e cura di sé.

Nella prossima bibliomail, la newsletter settimanale che la biblioteca invia ogni venerdì a tutti gli interessati, troverete l'elenco dei titoli disponibili per il prestito, prenotabili anche online tramite la propria pagina personale sul sito https://reanet.comune.empoli.fi.it/.

CONSULTAZIONE E PRENOTAZIONI SALE STUDIO E POSTAZIONI PC – Dal mese di agosto è di nuovo possibile consultare a scaffale aperto i materiali della biblioteca: libri, quotidiani, riviste e dvd, sia della sezione adulti sia della sezione ragazzi, sono liberamente consultabili, purché sia indossata la mascherina, e prima e dopo la fruizione, sia effettuata una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante, messo a disposizione dalla biblioteca. Al primo piano della biblioteca alcune postazioni di lettura sono riservate esclusivamente agli utenti che vogliono leggere quotidiani, riviste, o sfogliare e godersi alcune pagine di un romanzo.

Per le postazioni nelle sale studio e in mediateca rimangono invariate le modalità di prenotazione delle tramite l’utilizzo del software Affluences. È possibile scaricare gratuitamente l’App (da App Store o Google Play) o usare la versione web su qualsiasi browser www.afflunces.com. In alternativa gli utenti possono chiamare il numero di telefono 0571 757840.

Ricordiamo che il ritardo massimo consentito sulla prenotazione è di 20 minuti; trascorso tale termine, la prenotazione sarà annullata e non sarà possibile accedere alle sale studio. È possibile contattare la biblioteca scrivendo una mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it o telefonando allo 0571757840 per comunicare un eventuale ritardo.

INIZIATIVE PER BAMBINI: L'ORA DEL RACCONTO... AL PARCO - Sono ripresi alla fine di agosto e continueranno fino all'inizio della scuola gli appuntamenti al parco con L'Ora del Racconto: ancora ottime occasioni per divertirsi in sicurezza e approfittare della bella stagione per godersi i libri della biblioteca all'ombra degli alberi o dondolando su un'altalena!

Le iniziative al parco sono tutte ad ingresso libero. Oltre alla lettura, i partecipanti potranno usufruire del servizio di prestito, scegliendo tra i libri proposti dalla biblioteca. Sarà possibile anche effettuare o rinnovare l'iscrizione alla biblioteca.

Questi i parchi che saranno interessati dall'iniziativa nel mese di settembre:

martedì 01 settembre - ore 17.30/19.30

Parco pubblico di Casenuove (via Val d'Orme)

giovedì 03 settembre - ore 17.30/19.30

Parco pubblico di Corniola

giovedì 10 settembre - ore 17/19.30

Giardino di via Carraia

Martedì 8 settembre l'appuntamento sarà invece sul Balcone della Torre del Racconto della Biblioteca, dalle 17 alle 19. In questo caso, l'evento è su prenotazione, per un massimo di 10 bambini (accompagnatori esclusi). Per prenotarsi, potete telefonare al 0571/757840 o scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it .

INIZIATIVE PER ADULTI: CIRCOLO DI LETTURA E SFERRUZZA SFERRUZZA - Sabato 5 settembre si riunirà per il primo incontro della nuova stagione di lettura 2020/2021 "Preferirei di no", il Gruppo di Lettura della Fucini. L'appuntamento è alle 10, ancora all'aperto per godersi la piacevole brezza del Chiostro degli Agostiniani.

I libri del mese sono "Il Colibrì" di Sandro Veronesi (vincitore dell'ultima edizione del Premio Strega) e "Gli insospettabili" di Sarah Savioli.

Continuano per tutto il mese di settembre gli incontri del mercoledì pomeriggio alle 17 con il gruppo "Sferruzza, Sferruzza", dedicati a chi ha la passione per maglia, uncinetto, ricamo e... buona conversazione. Saranno presenti esperte che accompagneranno anche i principianti nei primi passi di queste attività evergreen, creative e rilassanti.

