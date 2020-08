Canguro avvistato tra Siena e Arezzo

Terre di confine quelle tra Siena e Arezzo, tra la Val di Merse e la Valdichiana. Non così sperdute e lontane da poter trovare animali dell'emisfero australe come i canguri. Eppure così è stato per un gruppo di ciclisti in mountain bike, che con un video hanno documentato ieri la presenza del marsupiale. A prima vista pare un abbaglio quando alla diga del Calcione l'animale rimane fermo immobile di fronte alla distesa d'acqua. Verso la fine delle riprese l'inequivocabile saltellìo dell'animale non lascia dubbi: si tratta di un canguro. Le ipotesi su come sia finito in Toscana sono sconfinate. Di sicuro questa purtroppo non è la sua terra di origine. Stanno indagando le autorità competenti sia per il rintraccio dell'animale che per risalire a chi lo ha portato in Toscana.

Qualche anno fa del canguro ci fu solo una segnalazione, nelle campagne tra San Miniato e Montopoli, nella frazione di Stibbio. Stavolta l'avvistamento sarebbe 'provato'.