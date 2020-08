CascinaOltre, Greco: "La novità utile per Cascina è votare Masi come Sindaco"

Il grande lavoro di CascinaOltre ha svegliato le coscienze della gente e ridato entusiasmo dopo l'ammissione formale delle varie liste siamo entrati in una fase cruciale della campagna elettorale, dove si percepisce il grande lavoro svolto in diciotto mesi di attività di CascinaOltre. Il nostro impegno ha portato ad una lista di persone molto motivate, e portatrici di tante esperienze tecniche, lavorative e di vita associativa che compongono una straordinaria ricchezza al servizio di Cascina. Tutti insieme concentrati per aiutare Cristiano Masi a diventare il nuovo sindaco, o meglio il nuovo rappresentante della comunità cascinese. CascinaOltre e Cristiano Masi rappresentano l'unica vera novità in un panorama politico cascinese che ripropone non solo i vecchi schemi di una politica logora e lontana dalle persone, ma addirittura gli stessi personaggi, che già hanno dato prova di se e deluso troppi cittadini. Per questo la novità Masi è soprattutto utile: in questo contesto per battere l'arroganza della destra leghista impersonificata da Ceccardi-Cosentini, è necessario avere un obiettivo preciso, fatto di ascolto, ma anche di scelte chiare e nette in cui le persone possono identificarsi e dire “finalmente!!!” per cui basta con i compromessi al ribasso e le mezze verità, o le decisioni prese da pochi che ricadono sui molti. E' finita la logica della paura, così come quella dell'autoconservazione. In uno scenario con sei candidati a sindaco, ed una divisione netta all'interno dei classici schieramenti sinistra/destra, il voto del 20 e 21 Settembre assume quasi il significato delle primarie che per mesi CascinaOltre a gran voce aveva richiesto, e che il PD ed i suoi alleati hanno rifiutato per non dare voce ai cittadini. Visto quindi che il ballottaggio sarà praticamente inevitabile, i cittadini possono fare la propria scelta, senza nessuna costrizione morale indotta, ma pensando a chi davvero è in grado di chiudere il più brutto capitolo della storia cascinese. E, considerato che già quattro anni fa certi schemi hanno portato alla vittoria della Lega, un voto libero, ragionato e rivolto al benessere dei cascinesi non può che essere indirizzato verso CascinaOltre e verso Cristiano Masi.