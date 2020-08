Commemorazione per i bombardamenti Usa e la Liberazione di Pisa

Pisa non dimentica la ricorrenza del 31 agosto 1943 quando la città venne colpita da un bombardamento aereo da parte degli Stati Uniti che distrusse gran parte della città, provocando 952 vittime e migliaia di feriti. Lunedì 31 agosto cerimonia per ricordare il tragico evento; mercoledì 2 settembre le celebrazioni per la Liberazione.

Il Comune di Pisa per il 77° anniversario invita la popolazione a partecipare alle cerimonie. Il programma della commemorazione di lunedì 31 agosto prevede alle ore 11.15 la deposizione presso il Sostegno del Canale dei Navicelli (via di Porta a Mare) di una corona di alloro sulla lapide in memoria delle vittime del bombardamento del quartiere di Porta a Mare. Previsti gli interventi del Sindaco di Pisa, Michele Conti, del presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, del presidente del Consiglio Comunale di Pisa Alessandro Gennai e del presidente del Comitato provinciale Anpi di Pisa, Bruno Possenti. La cerimonia proseguirà alle ore 12 con la Santa Messa nella Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno.

Mercoledì 2 settembre si svolgeranno inoltre le celebrazioni del 76° anniversario della liberazione di Pisa con un programma di iniziative che coinvolgerà diverse parti della Città.

Alle 9.30 sarà deposta una corona di alloro al cimitero Suburbano in memoria dei sindaci Italo Bargagna e Vittorio Galluzzi e al cimitero della Misericordia per il sindaco Renato Pagni. Corone di alloro saranno deposte anche alle 10.15 al cimitero Monumentale Ebraico in memoria dei Caduti, alle 10.30 al Camposanto Monumentale in ricordo del sindaco Enrico Pistolesi, subito dopo in Cattedrale in ricordo dell’arcivescovo Gabriele Vettori. Alle 11 presso la Chiesa di Santa Caterina di Alessandria celebrazione della Santa Messa e deposizione di una corona di alloro presso la Cappella dei Caduti.

Alle ore 12 le celebrazioni si spostano sotto le Logge di Palazzo Gambacorti per la deposizione dei una corona di alloro alla Lapide dei Caduti e a seguire in Logge dei Banchi avverrà la commemorazione del 76° anniversario della Liberazione di Pisa. Interverranno il sindaco di Pisa Michele Conti, il presidente della Provincia Massimiliano Angori, il presidente del consiglio comunale Alessandro Gennai e il presidente provinciale di Anpi Bruno Possenti.

Le celebrazioni proseguiranno anche nel pomeriggio con la Santa Messa e la deposizione di una corona di alloro in ricordo delle vittime civili della Cascina Rosa (alle ore 17 presso la Chiesa di San Biagio) e alle 18.30 con il concerto della Società Filarmonica Pisana (a partire dalle 18.30 in Logge dei Banchi).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa