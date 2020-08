Coronavirus, tre operatrici positive alla Rsa di Montepulciano: ospiti negativi

Alla Rsa 'Cocconi Bernabei' di Montepulciano tre operatrici sono risultate positive al Coronavirus. Come spiegato dal sindaco Michele Angiolini, sono circa 20 le persone tra gli addetti sanitari che si trovano in isolamento per contatti con positivi e "attualmente risultano tutti negativi". Anche i 40 ospiti della struttura, già sottoposti al tampone, sono risultati negativi al Covid-19.

Il presidente della Misericordia di Montepulciano, Adriano Giuliotti, ha comunicato la notizia della positività delle operatrici tramite facebook nella giornata di ieri: "Le persone si trovano già in isolamento domiciliare e d'intesa con la ASL Toscana Sud-Est, sono state adottate tutte le misure d'accertamento, contenimento e prevenzione necessarie. In particolare, il tampone a cui sono stati sottoposti gli ospiti ha dato esito negativo. Inoltre è stato disposto l'isolamento per coloro che hanno avuto contatti con i "positivi". I familiari degli ospiti sono stati informati e intendiamo rassicurarli sull'impegno che la struttura sta mettendo per scongiurare qualsiasi pericolo".