Cup Empolese, blocco prenotazioni per un'ora causa lavori

Lunedì 31 agosto dalle ore 13.30 alle 14.30 è prevista una interruzione dell’attività di prenotazione CUP su presidi dell’Area Empolese. Resta regolare l’attività presso i presidi che erogano prestazioni nelle aree Pistoiese, Pratese e Fiorentina.

L’operazione si rende necessaria per effettuare modifiche ed aggiornamenti ai software CUP in attuazione alla disposizione Regionale (DGRT 1134/2020), che ha abolito su applicativo di prenotazione la quota ticket aggiuntiva determinata per fascia economica per tutte le prestazioni erogate a partire dal 01 settembre 2020.

L’attività riprenderà regolarmente subito dopo l’interruzione. Gli operatori del Call Center, risponderanno comunque ai cittadini per informarli dell’impossibilità di accedere al sistema nella fascia oraria sottoposta al blocco.

Fonte: Asl Toscana Centro