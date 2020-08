Da settembre riapre la Gipsoteca di Arte Antica dell'Università di Pisa

Dopo i mesi di chiusura dovuti all'emergenza sanitaria, la Gipsoteca di Arte Antica dell'Università di Pisa, in Piazza San Paolo all'Orto 20, è pronta a riaprire in sicurezza. A partire da mercoledì 2 e per tutto il mese di settembre la Gipsoteca riparte con un nuovo orario ridotto: mercoledì dalle 10:00 alle 13:00; giovedì dalle 15:00 alle 19:00; venerdì dalle 15:00 alle 19:00.

Nei lunghi mesi di chiusura lo staff della Gipsoteca ha continuato lavorare a porte chiuse per tornare ad accogliere i visitatori e per rinnovare e migliorare la propria offerta. Oltre a potenziare la sua componente virtuale, grazie a vari contenuti digitali creati appositamente, ha realizzato un activity book per i più piccoli legato al progetto #GipsotecaSMArt, portato avanti durante i mesi di lockdown per mantenere un contatto con il pubblico.

Anche gli ambienti interni della Gipsoteca hanno subito dei cambiamenti e l'allestimento è stato completamente rinnovato, per adeguarsi alle norme anti-contagio e favorire percorsi di visita piacevoli e sicuri per tutti i visitatori.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti: www.gipsoteca.sma.unipi.it/, www.facebook.com/gipsotecapisa/, info.gipsoteca@sma.unipi.it, tel. 050 2211278.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa