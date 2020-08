Donazione di midollo e cellule staminali ematopoietiche, l'Aoup aderisce a 'Match it Now'

Il Centro trasfusionale dell’Aoup amplierà, dal 21 al 25 settembre, l’orario di apertura dalle 8 alle 16, per consentire agli aspiranti donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche di partecipare all’iniziativa di solidarietà “Match it Now” che si svolge ogni anno.

Quest’anno l’evento nazionale, che si tiene dal 19 al 26 settembre e che è promosso da: Centro nazionale trapianti, Centro nazionale sangue, Registro italiano donatori di midollo osseo (Ibmdr), Federazione Admo, Federazione Adoces, associazione Adisco, in collaborazione con le Associazioni della donazione del sangue, a causa del Covid-19 non si potrà svolgere ricorrendo ai consueti eventi di piazza. Per iscriversi al Registro Ibmdr verranno attivate pertanto tante piazze virtuali di informazione e sensibilizzazione alla donazione di cellule staminali emopoietiche.

L’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell'Aoup ha deciso così di fare la sua parte ampliando l’orario di accesso per le iscrizioni al Registro Ibmdr (fino a 32 accessi al giorno) per 5 giorni consecutivi.

Gli aspiranti donatori (il requisito è l’età inferiore a 36 anni) possono prenotare direttamente, telefonando al numero 050.996701 (dalle 8 alle 13 – Edificio 2C , ospedale di Cisanello) oppure rivolgersi al servizio AgenDona (Crs) o alle varie associazioni coinvolte nell’iniziativa.

Ulteriori informazioni su: http://matchitnow.it/ (edm)

Fonte: AOU Pisa