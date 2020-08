Regionali, tutti i candidati di tutte le liste per l'Empolese Valdelsa

È ormai chiaro il quadro delle candidature per le Regionali in Toscana, ad oggi sono chiuse tutte le partite con ben 8 candidati per il posto da presidente ad oggi occupato da Enrico Rossi.

Chi si candida a essere erede naturale è Eugenio Giani, attuale presidente del Consiglio regionale. A suo sostegno ben 6 liste a raccogliere moltissime altre sigle. Sulla scheda elettorale saranno presenti i simboli del Partito Democratico, Italia Viva, formazione di Matteo Renzi, Sinistra Civica Ecologista, Europa Verde, Svolta! e Orgoglio Toscana. Dall'altra parte la rivale più accreditata, l'eurodeputata Susanna Ceccardi per il centrodestra.

Sono quattro le sigle in appoggio: il trittico Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia più Toscana Civica. A sinistra liste uniche ma con tanti candidati. L'uscente candidato Tommaso Fattori con Sì Toscana a Sinistra, il Pci di Marco Barzanti, il Partito Comunista di Salvatore Catello. Tentano la scalata anche Roberto Salvini con Patto per la Toscana e Tiziana Vigni del Movimento 3V Libertà di Scelta.

Nell'Empolese Valdelsa tra i nomi famosi troviamo il consigliere regionale uscente Enrico Sostegni per il Pd, il maestro d'orchestra Giuseppe Lanzetta, l'allenatore di San Miniato Renzo Ulivieri per Tommaso Fattori, l'ex presidente Confindustria locale Simone Campinoti e molti assessori anche per il centrosinistra. A Vinci il nome di Vladimiro Spinelli sarà ricordato per la vicenda Vibac, della quale era rappresentante per la Rsu della Cgil. Il centrodestra invece si butta sull'esperienza lanciando i consiglieri comunali, tra cui gli ex candidati sindaco Susi Giglioli e Damiano Baldini per la Lega, Sabrina Ramello per Forza Italia.

Ma vediamo le liste, nome per nome, nel collegio Firenze 3 degli 11 Comuni dell'Empolese Valdelsa

EUGENIO GIANI

Candidato coalizione di centrosinistra sostenuto da sei liste (Pd, Italia Viva con +Europa, Orgoglio Toscana per Giani presidente, Verdi, Sinistra civica ecologista, Svolta!)

Orgoglio Toscana

Giuseppe Lanzetta, Federica Banti, Matteo Mugnaini, Annamaria Telino.

Partito Democratico

Enrico Sostegni, Francesca Giannì, Edoardo Cappelli, Anna Masoni.

Italia Viva

Simone Campinoti, Chiara Campatelli, Vittorio Bruciamacchie, Irene Mazzarini.

Svolta!

Maria Cecilia La Greca, Daniela Ulivelli, Irene Guerrini, Enrico Esente .

Sinistra Civica Ecologista

Eluisa Lo Presti, Fabio Mangani, Maria Grazia Pasqualetti, Mauro Valiani.

Europa Verde

Lavinia Mirela Stanila, Giampiero Dugo, Valeria Vitiello, Dario Giovannetti .

SUSANNA CECCARDI

Candidata coalizione centrodestra sostenuta da quattro liste (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Toscana Civica);

Lega

Susi Giglioli, Leonardo Pilastri, Damiano Baldini, Maria Grazia Bindi .

Forza Italia

Andrea Migliorini, Sabrina Ramello, Simone Testai, Lorella Giglioli

Fratelli d'Italia

Vittorio Picchianti, Lucia Masini, Mario Di Rienzo, Francesca Peccianti.

Toscana Civica

Giovanni De Gregorio, Carla Ceretelli, Roberto Abate, Giorgia Mastropietro.

TOMMASO FATTORI

Candidato governatore Sì, Toscana a Sinistra

Sì, Toscana a Sinistra

Erika Di Michele, Mario Risaliti, Samuela Marconcini, Renzo Ulivieri.

IRENE GALLETTI

Candidato governatore Movimento 5 Stelle

Movimento 5 Stelle

Stefania Voli, Matteo Conforti.

MARCO BARZANTI

Candidato governatore PCI

Partito Comunista Italiano

Vladimiro Spinelli, Maria Assunta Piccicuto, Mauro De Felice, Debora Bianchini .

ROBERTO SALVINI

Candidato governatore unica lista Patto per la Toscana

Patto per la Toscana

Costanza Savio, Fabrizio Valleri detto Vallero.

SALVATORE CATELLO

Candidato governatore unica lista PC

Partito Comunista

Sabrina Cristallo, Francesco Sale, Erica Balestra, Federico Caso.

TIZIANA VIGNI

Candidata governatore unica lista Movimento 3V Libertà di scelta

Movimento 3V

Rossella Ortolani, Luca Tomberli.