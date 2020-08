Elezioni regionali, candidati FdI riuniti a Tirrenia: "Pronti per governare"

Le idee da mettere in campo per convincere i cittadini toscani a voltare pagina, ma anche la strategia per la campagna elettorale nelle tre settimane che mancano al voto per le regionali. Si discuterà di questo nell'incontro programmatico che i vertici di Fratelli d'Italia hanno convocato a Tirrenia (Pisa) per domenica 30 agosto, e al quale parteciperanno i candidati di tutti e 13 le circoscrizioni della Toscana. L'appuntamento avrà luogo a partire dalle ore 10.30, presso il Grand Hotel Continental (via Belvedere 26).

"Noi ci abbiamo sempre creduto ed ora che il traguardo per governare la Regione è davvero a portata di mano non vogliamo regalare neanche un centimetro. - sottolinea il commissario regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Tomasi - Siamo pronti a mettere in campo tutti gli sforzi necessari perché il centrodestra finalmente possa vincere in Toscana e affinché Fratelli d'Italia possa portare nelle istituzioni la capacità e la serietà dei suoi uomini e le sue donne". All'incontro parteciperanno anche i parlamentari di Fratelli d'Italia con il responsabile nazionale organizzazione del partito, Giovanni Donzelli.

A conclusione dell'iniziativa ci sarà l'incontro con la candidata a governatore della Toscana, Susanna Ceccardi, alle ore 12, appuntamento che sarà aperto anche alla stampa.

Fonte: Ufficio Stampa