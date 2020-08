Elezioni regionali, il Pd presenta 80 candidati in Toscana

Sono 80 in totale i candidati nei 13 collegi in cui è suddivisa la Toscana, metà uomini e metà donne, che comporranno le liste del Pd a sostegno di Eugenio Giani per le elezioni regionali.

"Abbiamo concretizzato la rappresentanza di genere anche attraverso la parità nei nomi dei capilista, uno degli impegni che ci eravamo prefissi - ha detto oggi in conferenza stampa la segretaria regionale del Pd Simona Bonafè, che è intervenuta insieme ad Eugenio Giani e ai capilista dei collegi -. Voglio poi sottolineare anche le figure giovani e le competenze della società. Adesso dobbiamo essere compatti e uniti, forti del lavoro fatto dai consiglieri e dalla giunta uscente, per affrontare una campagna elettorale inedita. C'è un tema importante da raccontare con forza agli elettori: il nostro europeismo, un'Europa che si è dimostrata solidale e grazie alla quale oggi possiamo risollevarci dalla crisi post epidemia con importanti ricadute anche nella nostra regione, ultimi in ordine di tempo 154 milioni ad hoc destinati proprio alla Toscana che si vanno ad aggiungere ai miliardi previsti dal Recovery Fund e al Sure. Questa Europa è quella dalla quale Ceccardi e la Lega vorrebbero fuggire".

"In Toscana dobbiamo difendere un modello di sanità pubblica che non lascia indietro nessuno e che ha retto davanti all'emergenza sanitaria del Covid: è il segno di come abbiamo saputo governare la tutela della salute di tutti. Ora dobbiamo disegnare una regione più resiliente alle emergenze sanitarie ed economiche. Abbiamo davanti una campagna tutta incentrata sui temi, grazie a candidati che hanno forte radicamento territoriale e conoscono bene problemi e richieste anche locali. Lasciamo a Matteo Salvini le passerelle in Toscana, ricordando anche come lo stesso metodo non abbia funzionato in Emilia Romagna. Gli elettori sanno scegliere bene chi approfitta delle competizioni regionali solo per fini nazionali" ha concluso Bonafè.

Fonte: Ufficio Stampa