Elezioni regionali, week end di mobilitazione per il Pd Empolese Valdelsa

Sarà un fine settimana di mobilitazione per il Partito democratico Empolese Valdelsa in molti comuni del territorio.

Questo il programma di presidi e banchini: sabato 29 agosto a Castelfiorentino dalle 10 alle 13 in via Matteotti; a Certaldo dalle 10 alle 12 in via 2 Giugno; a Fucecchio dalle 9.30 alle 12 davanti alla Coop di via Fucecchiello, a Montelupo Fiorentino dalle 10 alle 12 nel centro storico; a Montespertoli dalle 10 alle 12 davanti alla casa del popolo di piazza del Popolo, a Sovigliana dalle 10 alle 12 davanti alla Coop di viale Togliatti.

Domenica 30 agosto a Gambassi Terme dalle 9 alle 12 in via Garibaldi, a Vinci dalle 10 alle 12 in piazza della Libertà.

Domani, sabato 29 agosto, alle 21.15 al circolo Arci di Lazzeretto (Cerreto Guidi) incontro con Enrico Sostegni, candidato capolista al consiglio regionale collegio Firenze 3, e con Iacopo Melio, candidato capolista al consiglio regionale collegio Firenze 1, che interverrà per un saluto in collegamento.

Intanto continua la festa de L’Unità di Fucecchio a San Pierino in piazza Fratelli Cervi: stasera, venerdì 28 agosto, la consigliera regionale Alessandra Nardini e Bianca Anna Masoni, entrambe candidate alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre si confronteranno su come combattere le disuguaglianze; sabato 29 agosto ospite il senatore Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali, mentre domenica 30 agosto incontro con Eugenio Giani, candidato alla presidenza della Regione Toscana.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa