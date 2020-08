L'Eroica, Poste Italiane sostiene la corsa: circa 10 dipendenti in sella a Montalcino

Poste Italiane sostiene, per la prima volta, “L’Eroica” che fa tappa domenica 30 agosto a Montalcino per poi proseguire nei prossimi mesi a Buonconvento e San Candido.

“L’Eroica”, una manifestazione evocativa del ciclismo d’altri tempi che ha saputo conquistare nel tempo l’attenzione di molti appassionati di tutto il mondo, si svolge ogni anno in buona parte su strade bianche nella zona del Chianti Senese e il regolamento prevede che vi si partecipi in sella ad una bicicletta d’epoca. I suoi percorsi, che variano di chilometro in chilometro, offrono sfide diverse alla portata di ogni tipo di ciclista amatoriale, fra cui in questa occasione una rappresentativa di dieci dipendenti di Poste Italiane.

L’Azienda sostiene l’evento per richiamare la storicità del legame fra la bicicletta e i portalettere e per sottolineare la sua vicinanza al territorio anche in situazioni difficili come quella dell’emergenza sanitaria.

Per festeggiare questo prestigioso appuntamento, Poste Italiane ha realizzato un annullo e delle cartoline dedicate che saranno disponibili nello stand filatelico allestito in piazza del Popolo a Montalcino, e offrirà la possibilità a tutti i clienti dell’ufficio postale di via Antonio Gramsci 4 di ammirare da vicino una bicicletta d’epoca del suo archivio storico.

Testimonianza personale di Franco, un dipendente di Poste Italiane che parteciperà all'Eroica Montalcino

Franco con la bicicletta che utilizzerà domenica all'Eroica: Telaio Alan 1978

"Ho iniziato ad andare in bici a 12 anni dopo aver praticato diversi altri sport: pattinaggio, atletica leggera e ovviamente calcio.

Nell'Agosto del 1977 a Pontassieve si svolsero 2 manifestazioni ciclistiche in notturna divise in diverse categorie per età, io ne rimasi affascinato vedendo per tutta la sera sfrecciare una miriade di ciclisti e fu lì che decisi di iniziare a correre in bici nonostante il parere contrario dei miei genitori che dicevano che era pericoloso, quindi di mia iniziativa cercai il Presidente dell'Unione sportiva Pontassieve che fu ben felice di tesserarmi per l'anno 1978. Ho fatto tutte le categorie giovanili: esordienti, Allievi e Juniores con risultati soddisfacenti poi dopo il servizio militare ho iniziato a lavorare e ho dovuto abbandonare la speranza di diventare un corridore, allora ho iniziato a correre nelle categorie amatoriali poi nel 2000 con l'avvento prepotente delle granfondo ho iniziato a cimentarmi in queste bellissime manifestazioni che portano ai nastri di partenza migliaia di appassionati, come la maratona delle Dolomiti e la Novecolli di Cesenatico.

Conoscevo bene anche l'evento EROICA ma vuoi perché veniva a fine stagione quando siamo più stanchi, vuoi perché l'orario di partenza alle 5 del mattino mi pareva proibitivo non ci avevo mai partecipato ma 5 anni fa abbiamo deciso di partecipare scegliendo il percorso medio/lungo di 135KM che ci consentiva di partire più tardi e a parte un forte acquazzone tutto è filato liscio, anche l'anno seguente abbiamo partecipato in 3 sullo stesso percorso bello si ma mancava qualcosa, non fare il percorso lungo mi lasciava in testa qualcosa di inconcluso e allora nel 2018 e nel 2019 con un gruppo di amici ci siamo cimentati nel percorso EROICO di 209km, due giornate stupende in un paesaggio unico al mondo, poi all'arrivo a Gaiole in Chianti, salire sul palco per la premiazione in mezzo a due ali di folla è un'emozione difficilmente descrivibile.

Domenica 30 Agosto, grazie anche a Poste Italiane che ha messo a disposizione 20 pettorali gratuiti, parteciperò all'eroica Montalcino percorso lungo, ho visto che passeremo da paesi bellissimi come Pienza e Bagno Vignoni, sono sicuro che come sempre l'organizzazione dell'EROICA sarà perfetta .

In allegato una mia foto all'EROICA e la foto della Bici che utilizzerò domenica, Telaio Alan del 1978 con gruppo Campagnolo Super Record e ovviamente come richiesto dal regolamento Bici Eroiche, pedali con gabbiette, leve cambio sul telaio e fili freni esterni, ho scelto questa bici perché è simile a quelle che ho usato quando correvo nelle categorie Giovanili".

