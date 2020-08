Firenze Laughs, al Visarno la stand up comedy tutta italiana

Fuoriclasse della comicità e della stand up comedy come Ruggero de I Timidi, Saverio Raimondo, Mary Sarnataro, Carmine del Grosso, Chibo&Cesareo, Massimiliano Loizzi… Raffinati cantautori – da Paolo Benvegnù a Marco Parente - alle prese con musica e letteratura. E poi open mic contest, mercatino, street food e molto altro per Firenze Laughs, nuova rassegna che dal 2 al 30 settembre sbarca all’Ippodromo del Visarno e al Guelfi Sport Center di Firenze.

In primo piano la tre-giorni all’Ippodromo del Visarno, da venerdì 18 a domenica 20 settembre: inaugurano Nicholas Ciuferri & Paolo Benvegnù con il concerto/spettacolo “I racconti delle Nebbie” e l’esilarante live di Chibo insieme al suo mentore Cesareo di Elio e le storie tese. Sabato 19 Marco Parente & guest propongono il concerto spettacolo “Lettere al Mondo”, a seguire risate a non finire con il nuovo show di Massimiliano Loizzi, il volto del Terzo Segreto di Satira. Domenica 20 Vittorio Ruben dei Camillas presenta il libro “La storia della musica del futuro”, chiude il comico partenopeo Carmine del Grosso.

Il Visarno apre alle 17 e, ogni sera, mentre gustate l’aperitivo va in scena l’Open Mic Contest riservato ai comedian emergenti: comici in erba, questa è la vostra occasione! Iscrizione gratuita (dall'1/9 sul sito www.lndf.it) e giuria di qualità, i migliori si esibiranno la prossima primavera al Teatro Puccini. Info www.lndf.it, biglietti in esclusiva su Dice.fm: ingresso 7 euro, abbonamento tre serate 12 euro, abbonamento early bird solo online 10 euro.

Firenze Laughs è pronta a invadere anche il Guelfi Sport Center di Firenze: mercoledì 2 settembre da non perdere Saverio Raimondo, il Satiro Parlante di Netflix, con uno spettacolo a ruota libera su ansie da pandemia, fritture miste, porno online e traslochi.

Mercoledì 9 un microfono, una chitarra, un Ruggero: proprio lui, Ruggero de I Timidi, dal vivo con tutto il repertorio che lo ha reso celebre.

Mercoledì 23 sul palco padroneggia il comico Luca Ravenna in “Rodrigo Live”. Mercoledì 30 la rassegna si chiude con Mary Sarnataro - comica e iena tra le più irriverenti della tv – e il suo spettacolo “Sono una brutta persona... ma una fantastica scimmia”. I biglietti per gli spettacoli al Guelfi Sport Center (18/25 euro esclusi diritti di prevendita) sono disponibili su www.diyticket.it.

Firenze Laughs è organizzato dall’agency LNDF e da Aguilar, società di produzione e management fondata nel 2018 da Davide Azzolini e Dazzle Communication con Jacopo Cirillo e Giulio D’Antona e, dal 2019, Indigo Film. Aguilar si occupa in particolar modo della diffusione e della promozione della stand up comedy in Italia e a livello internazionale. Le produzioni video Aguilar sono distribuite su Netflix in oltre 190 paesi in tutto il mondo.

PROGRAMMA VISARNO

Venerdì 18 settembre

17:00 Apertura

18:00 Open Mic Contest - Primo turno

20:00 Nicholas Ciuferri & Paolo Benvegnù - I racconti delle Nebbie

21:30 Chibo (live) feat. Cesareo (EelST)

Sabato 19 settembre

18:00 Apertura

19:00 Open Mic Contest - Secondo Turno

21:00 Marco Parente + guest - Lettere al Mondo

22:30 Massimiliano Loizzi (live)

Domenica 20 settembre

17:00 Apertura

18:00 Open Mic Contest - Terzo turno

20:00 Vittorio dei Camillas (live)

21:30 Premiazione Open Mic Contest e show dei tre vincitori

22.30 Carmine del Grosso (live)

PROGRAMMA GUELFI SPORT CENTER

Mercoledì 2 settembre

Saverio Raimondo Live

Mercoledì 9 settembre

Ruggero de I Timidi in “Stand up & Songs”

Mercoledì 23 settembre

Luca Ravenna in “Rodrigo Live”

Mercoledì 30 settembre

Mary Sarnataro in “Sono una brutta persona... ma una fantastica scimmia”

Fonte: Ufficio stampa