Un incendio è divampato ieri, 27 agosto, in un appartamento di Firenze, in via Alessandro Fei. In casa c'erano due cani, che sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato. In base a quanto emerso, le fiamme sarebbero partite dal terrazzo, a causa di un cortocircuito della presa della lavatrice. I proprietari non si trovavano in casa al momento del rogo.