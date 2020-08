Lavori metanizzazione: prorogate modifiche alla viabilità in via di Baggio Nuova

Per proseguire i lavori di estensione e allacciamento alla rete del gas in via di Baggio Nuova, sono prorogate fino a domenica 6 settembre le modifiche alla viabilità in corso nel tratto compreso tra via Greti e Capannacce e via Villa di Baggio Montanina. Sono previste alcune limitazioni, con modalità diverse per ridurre i disagi in occasione della ripresa delle scuole, anche nei giorni successivi.

I lavori si stanno svolgendo a brevi tratti e a fasi successive. Ogni fase, prevista in via di Baggio Nuova - nel tratto compreso tra via Greti e Capannacce e via Villa di Baggio Montanina -, ha inizio solo dopo la riapertura del tratto precedentemente interessato dai lavori.

Completati i primi quattro tratti, sono in via di esecuzione la quinta fase, da via Baggio Nuova 13 a via di Mengarone, e la sesta fase, da via di Mengarone a via Villa di Baggio Montanina.

Durante l'esecuzione dei lavori, dalle ore 8 alle 18 sono vietati la sosta con rimozione forzata e il transito a tutti i veicoli. Dalle 18 alle 8 del giorno successivo, il traffico è deviato sulla porzione della carreggiata che rimane libera. Compatibilmente con l’esecuzione di lavori, è consentito il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza, e ai pedoni lungo un percorso protetto.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso delle modifiche alla viabilità.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa