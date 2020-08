Montemaggio Festival Resistente in presenza, il ritorno a Casa Giubileo

Domenica 6 settembre c’è la settima edizione del Montemaggio Festival Resistente. La notizia è stata data a sorpresa nei giorni scorsi sui social, gli stessi sui quali l’ANPI Valdelsa si era trovata costretta ad annunciare l’annullamento dell’evento che, dal 2014, viene organizzato ormai ogni anno a Casa Giubileo, nel comune di Monteriggioni.

L’iniziativa è nata con l’intento di tornare a vivere un luogo simbolo della storia e della memoria valdelsana, tragico teatro dell’eccidio del 28 marzo del 1944. Ogni anno in programma si trovano dibattiti, presentazioni di libri, trekking e concerti che hanno il duplice obiettivo di tenere vivo il ricordo e allo stesso tempo di confrontarsi e riflettere sul rapporto tra Resistenza e attualità.

«Quest’anno – spiegano gli organizzatori – ci siamo trovati a malincuore a dover rinunciare al Festival a giugno e abbiamo dovuto sopperire con una serie di appuntamenti in streaming. Abbiamo coinvolto Cecilia Sarti Strada, Roberto Bianchi, Luca Casarotti, Paola Altrui, Elli De Mon e Maurizio Brotini in dirette Facebook e YouTube per parlare di diritti, lavoro, democrazia, accoglienza, storia e memoria. Tuttavia, appena si è aperta la possibilità di proporre un evento a Casa Giubileo per settembre, non ci abbiamo pensato due volte e ci siamo subito dati da fare per mettere in piedi un programma di qualità, anche se concentrato in un unico giorno».

«La voglia di tornare a Casa Giubileo è tanta – aggiungono – anche per il fatto che, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, non si sono tenute le celebrazioni ufficiali dell’eccidio per commemorare i 19 partigiani uccisi. Ci siamo impegnati per garantire a tutti i partecipanti le adeguate misure di sicurezza, nel pieno rispetto delle normative vigenti».

Il programma

Il Festival comincia domenica 6 settembre alle ore 16.00 con la presentazione del libro di Francesco Filippi Ma perché siamo ancora fascisti? (Bollati Boringhieri editore). Insieme allo storico, già autore di Mussolini ha fatto anche cose buone, sarà possibile confrontarsi su ciò che noi italiani ci siamo raccontati e abbiamo scelto di non raccontare, senza fare mai davvero i conti col passato, che non è poi così passato.

La manifestazione prosegue alle 19.30 con l’incontro dal titolo “Le armi del neofascismo: chi finanzia l'estrema destra”. Giorgio Mottola, giornalista dal 2012 inviato di Report, guiderà i presenti all'interno di alcune delle sue inchieste più recenti per scoprire quali rapporti e quali interessi legano il potere e l'estrema destra.

Infine, come nelle precedenti edizioni, il Festival non poteva che terminare con un concerto. Alle 19.30, nello spazio esterno a Casa Giubileo, Finaz si esibirà in uno spettacolo che è un misto tra reggae, virtuosismo e intensità espressiva. Lo storico chitarrista della Bandabardò, all’anagrafe Alessandro Finazzo, eseguirà un omaggio alla sei corde che si trasformano come in una piccola orchestra, ma senza basi, loop o parti registrate di alcun tipo.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito. Sul posto sarà possibile cenare con panini e bibite (disponibili anche per vegetariani e glutenfree).

Come arrivare

Sulla superstrada FI–SI, prendere l'uscita per Monteriggioni. Proseguire in direzione Colle Val d’Elsa, quindi girare per Abbadia Isola. Arrivati ad Abbadia Isola, intraprendere la strada secondaria davanti al distributore di benzina e proseguire fino a Casa Giubileo, seguendo le indicazioni per il Montemaggio Festival Resistente.

Quest’anno non sarà disponibile il servizio navetta. È possibile parcheggiare nell’ampio spazio davanti a Casa Giubileo, fino ad esaurimento posti. In caso di pioggia il Festival si svolgerà nello spazio polivalente di Abbadia Isola.

Per maggiori informazioni visita il sito www.montemaggiofestival.org oppure scrivi all'indirizzo di posta elettronica festivalmontemaggio@gmail.com. Segui l'iniziativa su Facebook, Instagram e Twitter.

Fonte: Ufficio stampa