Musei Volterra, ad agosto superati i visitatori di tutto il 2019

“Il grande successo dei Musei di Volterra non si ferma. Mercoledì pomeriggio il numero dei visitatori che quest'anno hanno scelto di venire nei musei di Volterra ha superato quello dello scorso anno”, annuncia il Sindaco di Volterra, Giacomo Santi.

Si tratta di 89.327 ingressi di quest’anno rispetto ai 89.163 del 2019, riferiti agli stessi giorni di apertura. Il museo più visitato è stato il Museo Guarnacci, con 22.873 ingressi, seguito dal Palazzo dei Priori con 20.559, dall’Acropoli con 17.125 visitatori, dal Teatro Romano con 16.271 e dalla Pinacoteca che ha accolto 13.159 persone.

“Questi giorni di agosto hanno influito moltissimo su questi dati, grazie al forte interesse per Volterra dimostrato quest’anno - continua il sindaco Santi - in tutto il mese ci sono state presenze record sia in città che nei musei, grazie all’arrivo di turisti da tutta Italia e anche da alcuni paesi esteri”.

“Un obiettivo raggiunto quando ancora Volterra è in piena stagione turistica - dichiara l’assessora al Turismo, Viola Luti -. Un risultato che può essere migliorato ulteriormente, visto che non sembra calare l’arrivo di turisti e gli operatori turistici confermano di avere un numero di prenotazioni molto alto anche nelle prossime settimane“.

“Questo successo ci porta grande soddisfazione e ci fa riflettere molto su quali possono essere le prospettive future per la nostra città. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando nei musei e gli operatori turistici volterrani da sempre collaborano con noi”, dichiara il direttore della Pinacoteca Alessandro Furiesi.

L’assessore alle Culture Dario Danti conclude sostenendo che si tratta di “un grande risultato per una città che ha deciso di mettere al centro della ripartenza post-Covid la cultura, con la candidatura a capitale per il 2022, l’arte e la bellezza. Stiamo lavorando molto bene ed i risultati si vedono e quello di oggi è un obiettivo centrato grazie a un grande lavoro di squadra di tutta la città”.

Fonte: Comune di Volterra