Nuova rotonda per il Palagi, capolinea Ataf spostato in via temporanea al Giovannozzi

Da lunedì 31 e fino al 13 settembre iniziano i lavori per la realizzazione della nuova rotonda in ingresso all’ospedale Palagi mentre proseguono i lavori di asfaltatura del parcheggio. A partire dal 14 settembre è previsto, invece, un intervento sull’area della fermata Ataf e sulla viabilità di accesso. Come già condiviso con Ataf, il capolinea verrà spostato temporaneamente presso il Padiglione Giovannozzi e sarà istituita una fermata provvisoria nel parcheggio principale dell'ospedale. Lo spostamento è stato deciso per rendere più facilmente accessibile l'ingresso del presidio a quanti usufruiscono del servizio di trasporto pubblico.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa