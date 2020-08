'Nuova' Ztl, 103 multe per sosta irregolare a Firenze in meno di tre ore

Centotre multe in poco meno di tre ore, oggi, il primo giorno della nuova disciplina della ztl con orario di apertura anticipato alle 16 in 2 porte su 19, quella di Lungarno Vespucci/Ponte Vespucci e via della Scala/Santa Caterina da Siena.

Le sanzioni hanno riguardo la sosta irregolare sia in ztl (ad esempio 14 casi nella zona del Lungarno Vespucci, 11 nella zona di piazza Ognissanti) che in aree pedonali (17 casi).

Sono state impiegate una quindicina di pattuglie della Polizia municipale.

I controlli continueranno nei prossimi giorni.