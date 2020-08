Ovattoni (Lega): "Non abbandoniamo i negozi di vicinato"

E' crisi per i negozi di vicinato e per molte piccole e piccolissime imprese del territorio. Un grido di allarme lanciato da Confesercenti su cui interviene la candidata Lega al consiglio regionale Patrizia Ovattoni: «Non possiamo assolutamente permettere che botteghe e negozi di vicinato chiudano. Si tratta di piccole imprese, spesso a gestione familiare e su cui quindi si basa il reddito di interi nuclei. Questi negozi arricchiscono la varietà di offerta commerciale del territorio ma sono diventati anche importanti presidi per tutti noi, in primis per gli anziani che spesso hanno difficoltà a spostarsi per raggiungere grandi negozi. Dobbiamo sostenere l'economia locale e ricordarci che non esistono solo i grandi centri commerciali. Le piccole botteghe e i negozi di vicinato svolgono anche un ruolo cruciale nella riqualificazione delle periferie, che altrimenti rischierebbero di essere vuote, per tutti questi motivi non possiamo assolutamente abbandonarle».

«Il sostegno e l'appoggio alle piccole e medie imprese è infatti uno dei punti principali del mio programma elettorale. Occorrono aiuti subito, prima che per molti piccoli imprenditori sia troppo tardi. Per scongiurare la chiusura di piccole imprese e negozi di vicinato occorre che le scadenze fiscali vengano posticipate, almeno fino a quando i soldi della comunità europea non saranno arrivati nelle tasche degli imprenditori», conclude Ovattoni.