Pini da potare nel parcheggio di piazza Guido Guerra

Da lunedì prossimo, e per tre giorni, sono in programma lavori di manutenzione al verde cittadino.Gli interventi, previsti da lunedì 31 agosto, riguardano la pinetina di Piazza Guido Guerra, dietro al Palazzo delle Esposizioni. Il lavoro sarà effettuato dalla Ditta Guidoni, incaricata della manutenzione del verde per quest'anno dal Comune. Si tratta della potatura delle circa 30 piante di pino con rimozione dei rami fuori sagoma o troppo sporgenti e rimozione delle parti secche e quindi prevenendo le cadute di rami o parte di essi. Durante i lavori sarà istituito il divieto di sosta nei parcheggi adiacenti agli alberi, dove è in programma l’intervento. La segnaletica è già stata sistemata, si pregano gli automobilisti di utilizzare in alternativa, per i giorni utili all’intervento, l’area di sosta ubicata a fianco della strada statale Tosco Romagnola, a pochi metri dalla pinetina.