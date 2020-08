Pontedera Music Festival 2020, quattro appuntamenti a Villa Crastan

"Un’edizione in piccolo perché la grande Musica non si fermi!". Ecco, in estrema sintesi, il senso dell’edizione estiva 2020 del Pontedera Music Festival, un appuntamento molto atteso dal pubblico affezionato alle proposte concertistiche organizzate a quattro mani dall’Accademia Musicale Pontedera – ente che raccoglie al suo interno l’esperienza artistica di due storiche associazioni musicali pontederesi: l’Accademia della Chitarra e l’Accademia Musicale Toscana, unitesi in un unico organismo che sta procedendo alla ristrutturazione dei locali dell’ex-Cinema Roma, in cui traslocheranno entro fine anno – e il Museo Piaggio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pontedera, grazie al contributo della Fondazione Pisa e Unicoop Firenze.

Un’edizione del tutto speciale, come riportato dal direttore artistico del festival e dell’Accademia, Luigi Nannetti, fortemente voluta dagli organizzatori e dell’Amministrazione Comunale per lanciare un segnale positivo importante, sottolineando il valore imprescindibile che la cultura e la musica dal vivo portano anche in periodi difficili come quelli stiamo vivendo.

Quattro appuntamenti per altrettanti concerti nella meravigliosa cornice del giardino di Villa Crastan, grazie alla disponibilità e collaborazione dell’omonima associazione che la gestisce, con il preciso scopo di valorizzare le eccellenze musicali del nostro territorio.

Edizione 2019

Il programma

Domenica 30 agosto, con il Pontormo Sax Quartet, musica di ispirazione latina e sudamericana eseguita dall’ensemble cameristico nel quale militano, tra gli altri, Marco Vanni (docente di sax presso l’Accademia e il Conservatorio di Venezia) e Omar Daini (nipote del mai dimenticato storico direttore della Filarmonica Volere è Potere di Pontedera, il M° Bixio Daini);

Giovedì 3 settembre con il chitarrista fingerstyle Andrea Valeri, vero talento pontederese, con oltre 5 CD e tournée internazionali alle spalle;

Venerdì 11 settembre, invece, sarà la volta dell’ensembe cameristico dell’Accademia che proporrà una sintesi di 14 brani tratti dallo storico doppio LP di F. De André con i P.F.M interpretati dalle voci di Natascia Naldini e Valentina Bagni (docenti di canto dell’Accademia);

Venerdì 18 settembre ultimo appuntamento, un concerto di musica classica con musiche di G. Bizet, F. Chopin e C. Saint-Saens per flauto (Luigi Nannetti), clarinetto (Giuseppe Cataldi) e pianoforte (Glenda Poggianti).

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.30, l’ingresso è libero ma con obbligo di prenotarsi (ai contatti sotto indicati) al fine di garantire il contingentamento delle presenze, per il cui accesso controllato si applicheranno le vigenti normative che prevedono il distanziamento delle sedie, la misurazione della temperatura e il rilascio dei proprio dati per il tracciamento (whatsapp: 329 4457074 - email: info@pontederamusicfestival.com )

Quattro serate, quindi, per ascoltare musica di alto livello al fresco del giardino di uno dei luoghi più suggestivi di Pontedera, com’è il parco di Villa Crastan, ma soprattutto per riaffermare ancora una volta la necessità di ripartire con la condivisione dal vivo della musica, lanciando anche un messaggio di ottimismo e di speranza per l’imminente ripresa delle attività formative musicali dell’Accademia.

Tutte le info su: www.accademiachitarra.it e sulle pagine facebook dell’accademia: facebook.com/accademiamusicalepontedera

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa