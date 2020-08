Premio Letizia Leviti, edizione 2020 ispirata alla salute

Quarta edizione per il premio giornalistico Letizia Leviti edizione 2020.

A promuoverlo l’Associazione Letizia Leviti, fondata a nome della giornalista di Sky Tg24 prematuramente scomparsa nel 2016. Alla base dei premi, i valori che Leviti ha da sempre ricercato nell’esercizio della sua professione: onestà intellettuale, cura del linguaggio e chiarezza espositiva.

Il premio Under 35 è riservato ai giornalisti freelance e collaboratori non assunti nelle redazioni e che compiranno al massimo 35 anni di età entro il 31 dicembre 2019.

In palio un riconoscimento in denaro del valore di 2.000 euro ed una targa.

Tema di questa edizione è "Articolo 32", ispirato alla Costituzione italiana e al tema della salute. Per partecipare sarà necessario presentare un reportage o un'inchietsa che abbia affrontato il tema della salute pubblica con "profondità, passione e sincerità", nelle diverse sfumature: da quella tecnico-scientifica a qualle sociale e morale, indagando in particolae casue ed effetti della malasanità.

Per candidarsi è necessario presentare entro e non oltre il 10 ottobre 2020, il proprio curriculum e 1 articolo o servizio pubblicato non prima del 1° luglio 2019 ed entro il 31 luglio 2020 su uno o più supporti a scelta fra carta stampata, tv, web o radio.

Il materiale dovrà essere inviato a ufficiostampa@associazioneletizialeviti.org o, in alternativa, spedito in formato cartaceo all’indirizzo via Repubblica, 20, Bagnone (MS).