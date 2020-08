Premio letterario Chianti, appuntamento a Radda in Chianti con Andrea Molesini e 'Dove un'ombra sconsolata mi cerca'

Sabato 29 agosto 2020, alle ore 18, presso il parcheggio pubblico dell’area Fun Village in via degli Olivi a Radda in Chianti, quarto incontro degli oltre trecento giurati con gli autori finalisti del Premio: questa volta con Andrea Molesini che presenta il libro “Dove un’ombra sconsolata mi cerca”, Sellerio editore. Si raccomanda ai partecipanti l’uso della mascherina come nei due precedenti incontri del luglio 2020.

Sabato, 12 settembre 2020, alle ore 18, presso la Pineta di Barberino Val d’Elsa , il quinto ed ultimo incontro, con Enrico Ianniello e il suo romanzo “La compagnia delle illusioni” (Feltrinelli editore).

Data e luogo della cerimonia finale, prevista per settembre o per i primi di ottobre 2020, verranno tempestivamente comunicati.