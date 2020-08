Regionali 2020, Salvini: "Firenze aspetta aeroporto e stadio. Puntiamo su Galli"

"Una scelta molto fiorentina e molto toscana visto che per i litigi fra Comune, Regione e sovrintendenza Firenze, i fiorentini ed i tifosi viola aspettano il nuovo stadio da anni ed aspettano il nuovo aeroporto da anni, nulla si muove. Visto che Giovanni Galli ha fatto tanto per la Fiorentina in campo penso possa fare tanto per i fiorentini ed i toscani in Regione". Sono queste le parole di Matteo Salvini in merito alla scelta di Giovanni Galli come capolista della Lega al prossimo voto regionale in Toscana. Il leader della è intervenuto a 'L'aria che tira Estate' su La7.