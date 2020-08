Regionali, on line il programma della coalizione di Susanna Ceccardi

Il programma della coalizione che sostiene Susanna Ceccardi, composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Toscana Civica è online, disponibile all’indirizzohttps://www.susannaceccardi.it/programma-elettorale/

In 52 pagine sono condensate le proposte che accompagneranno la Toscana dal 2020 al 2025.

“Abbiamo messo nero su bianco gli interventi che riteniamo prioritari per far tornare a far correre la nostra Regione dopo un decennio di stallo”, commenta Ceccardi.

"Le forze politiche e civiche che sostengono la mia candidatura -sottolinea Ceccardi- hanno fatto un lavoro di sintesi che ha prodotto un programma chiaro e concreto. Sono però rimasta stupita quando ho appreso che in Toscana la legge non obbliga ogni candidato presidente ad avere un programma. L’unica motivazione plausibile di tale mancanza sono le divisioni all’interno della coalizione che sostiene Eugenio Giani e che, negli ultimi anni, hanno contraddistinto i rapporti tra le varie sigle del centrosinistra”.

“Il mio avversario afferma che nella nostra proposta vede il nulla. Ma, più che altro, il nulla è il loro programma di colazione che non esiste. Sul sito di Eugenio Giani troviamo solo vaghe dichiarazioni di intenti. Noi avanziamo proposte concrete su economia, infrastrutture, ambiente, sanità, politiche sociali, scuola e cultura. Dall’altra parte c’è un vago libro dei sogni irrealizzati o irrealizzabili. Come quelli dei programmi del centrosinistra di cinque e dieci anni fa. Ma se per caso il programma un giorno salta fuori, invito Giani a inviarmelo: provvederò io stessa a recapitarlo a Sinistra Civica Ecologista”.

“Proprio alla conferenza stampa di presentazione di Sinistra Civica Ecologista -ricorda Ceccardi- i candidati hanno detto apertamente di non apprezzare il loro stesso candidato presidente perché, hanno detto, è un socialista di stampo democristiano, un renziano che ‘non ci rappresenta’. Sono divisissimi al loro interno, su tutti i temi fondamentali: dall’ambiente, alle infrastrutture allo sviluppo economico. L’unico collante, per loro stessa ammissione, è stare insieme per battere la destra, i barbari che saremmo noi. Proprio un bel programma”.=

Fonte: Ufficio Stampa Susanna Ceccardi