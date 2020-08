Ruba in supermercato e poi in un negozio di abbigliamento: arrestato 48enne

Prima ruba bottiglie di alcolici in un supermercato di Firenze, poi abiti per un valore di 120 euro in un negozio di abbigliamento presente nello stesso edificio. Qui, però, è stato notato e fermato da un addetto alla sicurezza. L'uomo, un 48enne egiziano , è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato continuato. Era già noto alle forze dell'ordine per reati dello stesso tipo. E' stato incastrato anche dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza.