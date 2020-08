San Miniato a 'La vita in diretta': Sandra Milo e la figlia Debora Ergas sulle eccellenze del territorio

Tempo (o maltempo) permettendo, lunedì 31 agosto San Miniato sarà in diretta su Rai Uno, nel seguitissimo programma “La Vita in Diretta – Estate”. Sotto la Rocca arriveranno Sandra Milo e la figlia Debora Ergas, giornalista Rai da diversi anni inviata de "La Vita in Diretta", per illustrare agli italiani quanto di bello offre la Città, non solo sotto l'aspetto prettamente paesaggistico, ma anche storico-culturale ed enogastronomico.

Il collegamento, che durerà pochi minuti, è previsto intorno alle 18.25 nella splendida location di Piazza della Repubblica (Piazza del Seminario) dove, oltre ad alcuni dei più caratteristici prodotti enogastronomici, saranno protagonisti anche la pelle e il cuoio, simboli per eccellenza del nostro artigianato locale. Per consentire le riprese, dalle 17 alle 19, sarà chiusa al traffico veicolare via Conti (dall'intersezione con Corso Garibaldi).

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa