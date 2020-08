Savino Del Bene in campo dopo sei mesi dall'ultimo match in casa

Ciak… si gioca! Dopo più di sei mesi di stop, la Savino Del Bene Volley torna in campo tra le mura del PalaRialdoli. Sabato 29 Agosto alle 20.30, infatti, le toscane sfideranno la Banca Valsabbina Millenium Brescia negli ottavi di Supercoppa.

Le differenze dal 16 febbraio (ultima partita casalinga ndr) sono tante. In primis in panchina perché alla guida della Savino Del Bene Scandicci c’è Massimo Barbolini, tecnico di fama internazionale, con al suo fianco Alessandro Beltrami.

Tra le novità di campo spiccano le centrali Popovic, Samadan e Cecconello; le schiacciatrici Markovic e Courtney; l’opposta Drewniok; la palleggiatrice Camera e il libero Carocci.

La stagione di Scandicci ha preso il via lo scorso luglio e, dopo quasi due mesi, si potranno vedere i primi frutti del lavoro estivo.

La Supercoppa Italiana si svolgerà su quattro turni. Gli ottavi e i quarti si giocheranno in casa delle migliori classificate mentre la Final 4 si disputerà nel weekend del 5/6 Settembre in Piazza dei Signori a Vicenza.

CAPITANO – La Capitana nella stagione 2020/21 sarà la palleggiatrice Ofelia Malinov, già capitana nell’ultima parte della stagione passata. La ViceCapitana sarà Lucia Bosetti.

EX E PRECEDENTI – Non ci sono ex fra le due squadre. Quello di domani sarà il quarto scontro tra le due società. I precedenti sono tutti ad appannaggio della Savino Del Bene Volley con tre vittorie su tre partite. L’ultimo incontro è stato disputato al PalaRialdoli il 22 Dicembre 2019 ed è terminato 3-0.

LE PAROLE DI MASSIMO BARBOLINI - "C’è curiosità. Sarà brutto giocare senza pubblico e senza nessuno. Dobbiamo abituarci, la cosa positiva di questa Supercoppa è che viene per tutti e ci darà modo di abituarci a questa situazione. Il 20 Settembre poi si inizierà a fare sul serio, con il campionato e la qualificazione alla Champions, abbiamo tre settimane piene per lavorare. C’è tempo per fare. Brescia è una squadra molto cambiata che mantiene le caratteristiche che aveva: sbaglia poco, sa fare bene e non cala mai. Sarà un avversario da affrontare con attenzione”.

LE AVVERSARIE – Mazzola potrebbe scegliere Bechis opposta a Nicoletti, Angelina e Jasper in banda, Veglia-Botezat al centro con Parlangeli libero.

IN TV - La partita fra Savino Del Bene Scandicci e Banca Valsabbina sarà trasmessa gratuitamente in Italia sul canale Youtube della Lega Volley Femminile.

Fonte: Savino Del Bene Volley