Momenti di paura per un adolescente minorenne che ieri notte è caduto da un'altalena del parco pubblico di via Nenni a San Miniato Basso. Il giovane è scivolato attorno alle 23 riportando ferite a una gamba. Sul posto è stata mandata un'ambulanza della locale Misericordia di San Miniato Basso in codice giallo. La ferita inizialmente pareva più grave del previsto ma il rientro dal pronto soccorso del 'San Giuseppe' di Empoli è avvenuto in sicurezza.