I vigili del fuoco del comando di Grosseto, sono intervenuti nel comune di Roccastrada in prossimità del rettilineo di Montelattaia con l’intersezione per strada Pian del Bichi, per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture.

Nello scontro sono rimasti feriti due uomini e una donna presi in carico dal personale sanitario del 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.