Scuola Hack, Montelupo nel Cuore: "Non solo inaugurazione, si rassicuri su gestione dei servizi"

Alla vigilia dell’apertura dell’anno scolastico 2020/2021 in cui parrebbe ormai obiettivo imprescindibile la ripresa della didattica in presenza, a Montelupo si festeggerà la messa a disposizione dell’utenza del secondo lotto della scuola Margherita Hack, ma se si dà atto degli sforzi profusi dall’Amministrazione comunale per onorare l’impegno nonostante le problematiche della situazione emergenziale che avrebbero potuto far slittare l’apertura, il gruppo consiliare Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo, non può far a meno di rilevare che anche a Montelupo ci saranno da affrontare gli effetti collaterali di nodi ancora da sciogliere a livello decisionale, circa le linee guida, non solo in tema di accesso e di permanenza nei locali della scuola, ma anche alla fruizione di servizi quali il trasporto e la mensa.

Siamo ad esempio preoccupati per quanto concerne il servizio scuolabus; se l’Amministrazione comunale ha previsto tempestivamente, nelle more della definizione della gara di appalto bandita insieme al comune di Capraia e limite ancora non alla fase dell’aggiudicazione, di avvalersi di compagnie di trasporto in grado di espletare in via temporanea il servizio , ci si domanda se e come potrà essere svolto con misure bizzarre circa la determinazione dei limiti di capienza dei mezzi che arrivano a ipotizzare tempi massimi di presenza a bordo per dispensare dal rispetto del distanziamento interpersonale.

Parimenti ci domandiamo se il servizio mensa potrà essere garantito con modalità che non risultino troppo onerose in relazione alla gestione degli spazi commisurata al fabbisogno dei richiedenti in costanza dell’esigenza di adottare misure di prevenzione del Covid 19.

Insomma le nostre perplessità non vogliono essere riserve critiche specifiche da muovere all’Amministrazione comunale, ma sottolineature della circostanza che anche Montelupo dovrà misurarsi con l’inadeguatezza della gestione governativa dell’istruzione e con la fantasia di certe misure che vanno profilandosi, a nostro avviso con oneri a carico delle famiglie.

Fonte: Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo