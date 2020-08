Scuole, lavori in corso a Pisa per 27 appalti in 60 cantieri

Cantieri in corso negli edifici scolastici cittadini in circa 60 cantieri suddivisi in 27 appalti, tra manutenzioni, efficientamento energetico, antisismica, antincendio, sostituzione infissi, consolidamento strutturale e adeguamento alla normativa anti-Covid presso asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado della città. L’Amministrazione Comunale di Pisa sta realizzando quanto annunciato in occasione di presentazione del programma delle opere pubbliche, ovvero un investimento di oltre 5 milioni di euro, per realizzare lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici cittadini. Ai lavori di manutenzioni e di rifacimento di impianti, aule, palestre, pavimenti, manti di copertura, infissi, intonaci e ritinteggiature, si sono aggiunti nei mesi di luglio e agosto i cantieri per l’adeguamento degli spazi per garantire ad ogni classe il rispetto del distanziamento prevista dallo normativa anti-Covid.

Alcuni cantieri, come quelli più rilevanti per l’antisismica e il rifacimento di parti strutturali, come ad esempio alle scuole Cambini, Oberdan, Fibonacci succursale, sono ancora in corso e comporteranno alcuni disagi iniziali, prevedendo lo spostamento delle classi presso altre strutture vicine alla sede scolastica, già organizzate e comunicate alle famiglie interessate, mentre i lavori per la distribuzione degli spazi e l’allargamento delle classi sono già tutti in dirittura di arrivo. Altri interventi di manutenzione sono in fase di avvio e proseguiranno anche durante l’anno scolastico, senza impattare sullo svolgimento delle attività didattiche.

Questo l’elenco dei lavori suddivisi per appalti (gli importi sono al netto dell’Iva)

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTI-COVID

1 - Lavori straordinari di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule degli edifici scolastici ( elenco dettagliato degli interventi nel comunicato in allegato )

importo a base di appalto 148.601,45 euro

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA

2 - Lavori di manutenzione straordinaria su edifici scolastici e nidi comunali- primo affidamento di lavori urgenti nell’ambito dell’accordo quadro

importo a base di appalto 79.500,54 euro

3 - Lavori di manutenzione straordinaria su servizi igienici e opere di fognatura scuole medie Galilei e Mazzini, scuole primarie Filzi, Collodi, Biagi

importo a base di appalto 39.956,26 euro

4 - Lavori di rinnovo o sostituzione pavimentazioni viniliche alle scuole infanzia Haring e secondaria di 1° grado Niccolò Pisano succursale

importo a base di appalto 34.973,34 euro

5 - Lavori di sostituzione del manto di copertura alla scuola secondaria di 1°grado “Renato Fucini” succursale con rimozione e smaltimento di lastre contenenti amianto

importo a base di appalto 25.938,51 euro

6 - Lavori di manutenzione al complesso scolastico via Arnino (elementari Viviani, asilo nido, materna Ceccherini) e messa in sicurezza plafone scale alle scuole Fibonacci.

importo a base di appalto 36.016,26 euro

7 - Lavori di manutenzione all'impermeabilizzazione della copertura piana della scuola Moretti – Gamerra succursale

importo a base di appalto 30.808,00 euro

8 - Lavori di adattamento funzionale dei locali del Centro museale SMS per lo svolgimento di attività scolastiche

importo a base di appalto 31.265,63 euro

9 - Manutenzione edile agli edifici scolastici e nidi comunali. Interventi urgenti

importo a base di appalto 28.784,37 euro

10 - Lavori straordinari di messa in sicurezza dei solai delle scuole primaria Baracca e infanzia Pertini

importo a base di appalto 38.096,39 euro

LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI

11 - Sostituzione infissi scuola elementari Genovesi

importo a base di appalto 89.343,04 euro

12 - Sostituzione infissi scuola elementari Lorenzini

importo a base di appalto 57.948,03 euro

13 - Sostituzione degli infissi esterni della scuola secondaria di primo grado Fucini succursale

importo a base di appalto 78.900,00 euro

14 - Sostituzione parziale infissi scuola elementare Damiano Chiesa

importo a base di appalto 95.046,45 euro

15 - Sostituzione infissi scuola elementari Newbery

importo a base di appalto 57.155,09 euro

16 - Sostituzione parziale infissi scuola materna Calandrini

importo a base di appalto 11.408,42 euro

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

17 - Lavori di efficientamento energetico con sostituzione degli infissi esterni della scuola secondaria di primo grado Gamerra

importo a base di appalto 202.164,21 euro

18 - Lavori di efficientamento energetico con sostituzione degli infissi esterni dell’edificio sede della scuola primaria Battisti e materna Gianfaldoni

importo a base di appalto 317382,12 euro

LAVORI RELATIVI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

19 - Miglioramento sismico dell'edificio sede della scuola elementare "Nazario Sauro" importo a base di appalto 413.115,90 euro

20 - Miglioramento sismico dell'edificio sede della scuola elementare Rismondo

importo a base di appalto 339.737,27 euro

21 - Miglioramento sismico scuola elementare Cambini, compreso il rifacimento del manto di copertura

importo a base di appalto 453.798,09 euro

22 - Miglioramento sismico scuola elementare Oberdan

importo a base di appalto 204.037,78 euro

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

23 - Restauro con intervento locale di consolidamento strutturale su porzione di edificio vincolato sede della scuola media "L. Fibonacci" succ. e elementare "N. Pisano" - II stralcio

importo a base di appalto 820.000,01 euro

LAVORI RELATIVI ALL’ANTINCENDIO

24 - Lavori nelle scuole elementari Rismondo e Sauro/materna Conti succursale e nelle scuole medie Pisano e Toniolo finalizzati all’ottenimento della certificazione di cui al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151

importo a base di appalto 210.243,99 euro

25 - Lavori di adeguamento antincendio edile ed impiantistico nelle scuole medie Mazzini, Fibonacci, Fibonacci succursale

importo a base di appalto 210.000,00 euro

26 - Lavori finalizzati all’ottenimento della certificazione antincendio di cui al dpr 1 agosto 2011 n. 151 presso gli asili nido Betti, I Passi, Toniolo, San Biagio, San Rossore

importo a base di appalto 282.593,66 euro

27 - Lavori finalizzati all’ottenimento della certificazione antincendio di cui al dpr 1 agosto 2011 n. 151 preso le scuole elementari Battisti, Chiesa e media Fucini

importo a base di appalto 197.318,73 euro

Totale complessivo lavori: 5.531.642,92 euro (Iva compresa)

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa