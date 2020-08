SeSa, ricavi a 1,8 miliardi (+14,5%). Dividendi non redistribuiti per il post-emergenza

Nessun utile redistribuito tra i soci della SeSa e la rinuncia della dirigenza a parte dei premi di produttività per reinvestirli in questa fase di post-emergenza. Questo uno dei dati più rilevanti emerso dall'approvazione del bilancio per l'azienda dedita ai servizi di innovazione tecnologica e ai servizi informatici e digitali per il segmento business. OIltre alla crescita dei ricavi (1.8 miliardi, +14,5%) va considerato l'aumento del numero di dipendenti, a bilancio fermi a 2.500 ma già ad agosto oltre 3mila. Il presidente Paolo Castellacci e il Ceo Alessandro Fabbroni hanno puntato l'attenzione sulla volontà di aumentare le ore di formazione, al momento cresciute fino a 20mila, creando accordi con aziende del territorio per un centro dedito all'apprendimento di nuove pratiche. Il rendiconto mostracome il 63% di quanto ricavato ritorni ai dipendenti oltre che come stipendi anche tramite operazioni di welfare, tra cui l'asilo per dipendenti, la mensa aziendale, borse di studio e incentivi. Durante il lockdown oltre 2mila dipendenti hanno lavorato in smartworking, ma dall'azienda si fa sapere che verrà adottato un ibrido tra lavoro da casa e nella sede di Villanuova, privilegiando sempre lo scambio di competenze.

“Lo sviluppo del nostro capitale umano, delle comunità in cui operiamo e l’attenzione all’ambiente sono fattori chiave per la crescita sostenibile del Gruppo. I risultati concreti che rendicontiamo al 30 aprile 2020 derivano dall’impegno quotidiano nella gestione delle nostre attività, frutto della professionalità e della dedizione delle donne e degli uomini del Gruppo Sesa a cui va il mio personale ringraziamento”, ha affermato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa.

“Il Report di Sostenibilità conferma l’impegno del Gruppo a lavorare in modo equilibrato e sostenibile per la generazione di valore a beneficio di tutti gli Stakeholder, con positivi impatti per l’ambiente e le comunità in cui operiamo. Il nostro orientamento alla responsabilità sociale è stato ulteriormente rafforzato a seguito dell’attuale fase di emergenza pandemica. Continueremo ad investire nello sviluppo del capitale umano ed a rafforzare il nostro orientamento alla sostenibilità perché siamo convinti che costituiscano la base fondamentale della crescita di lungo termine del Gruppo Sesa e della generazione di valore per tutti gli stakeholder”, ha commentato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

I ricavi ed altri proventi consolidati sono pari ad Euro 1.776 milioni in crescita del 14,5% rispetto al precedente esercizio.

Il valore aggiunto netto dell’esercizio è pari ad Euro 181,1 milioni (+20,4% vs 30 aprile 2019).

Il valore aggiunto netto distribuito alle risorse umane è pari ad Euro 114,8 milioni (+19,2% vs 30 aprile 2019) pari al 63,4% del totale.

Il valore aggiunto netto destinato ad autofinanziamento, a supporto degli investimenti per la crescita futura del Gruppo, è pari ad Euro 42,2 milioni con una crescita dell’87,1% rispetto al 30 aprile 2019