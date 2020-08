Si riaprono i termini per le iscrizioni ai servizi scolastici a San Casciano in Val di Pesa

In vista dell'apertura delle scuole il Comune di San Casciano ha riattivato le iscrizioni ai servizi di trasporto e mensa. Dal 26 agosto al 6 settembre sarà possibile iscriversi al servizio di trasporto scolastico che sarà erogato e organizzato dall'amministrazione comunale sulla base delle disposizioni governative contenute nel Dpcm del 7 agosto 2020. Allo scadere del termine, l'ufficio educativo del Comune provvederà alla redazione e alla pubblicazione degli orari e dei tragitti in linea con lo svolgimento delle attività didattiche di ogni plesso.

Anche per quanto riguarda la refezione scolastica si sono riaperti i termini per potersi iscrivere e usufruire del servizio. Il Comune ricorda che tale iscrizione è necessaria solo agli alunni iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia o primaria. "In applicazione alle linee guida previste dal Dpcm abbiamo bisogno della massima collaborazione da parte delle famiglie nella fruizione del servizio - dichiara l'assessore alle Politiche educative - ricordiamo che agli studenti deve essere misurata a casa la temperatura prima della salita sul mezzo di trasporto". Sulla definizione del servizio del trasporto scolastico e l'utilizzo dei veicoli l'amministrazione comunale è in attesa di ulteriori indicazioni del Ministero.

Tra le misure di prevenzione si evidenzia il divieto di far salire sul mezzo di trasporto gli studenti che presentino un'alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti.