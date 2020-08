Si ribalta un'autogru all'interporto: nessuna persona coinvolta

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questo pomeriggio, poco dopo le 16, nella zona dell’interporto, per un’autogru che si è ribaltata durante le operazioni di posizionamento di un grosso palo per la telefonia mobile. Sul posto è stato necessario intervento dell’autoscala e dell’autogru. Per completare le operazioni e riposizionare il grosso mezzo è stato necessario richiedere il supporto di una seconda autogru inviata dal comando di Firenze. Le operazioni si sono protratte per oltre due ore. Non ci sono persone rimaste interessate dall'evento.