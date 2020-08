Spacciatore ucciso a Grosseto, fermo il presunto omicida

Per la morte di Dakir Abdelilah, il 22enne trovato morto a Grosseto, è finito in carcere a Massa Marittima un impiegato grossetano di 46 anni.

Secondo gli investigatori sarebbe stato lui ad aver sparato con un fucile da caccia, mirando alla testa, e da distanza ravvicinata, allo spacciatore. L'arma è del padre del 46enne ed è regolarmente denunciata.

Interrogato ieri tutto il giorno in questura dal pm Giampaolo Melchionna, l'uomo si trova in stato di fermo con l'accusa di omicidio premeditato. Il 46enne è in carcere dalla notte scorsa.

Domani dovrebbe tenersi l'udienza di convalida del fermo.