Terza corsia Calenzano, sottoscritta la convenzione per il parco delle Carpugnane

È stata definitivamente sottoscritta la convenzione per il parco delle Carpugnane, finanziato da Autostrade nell'ambito del progetto di terza corsia. Un ulteriore passo in avanti per la realizzazione del polmone verde.

Lo schema di convenzione, già sottoscritto con Autostrade per l'Italia, era stata inviata al Ministero dei Trasporti, che ne ha autorizzato la sottoscrizione e quindi il finanziamento per l'intervento, di oltre 10 milioni.

“Nei mesi scorsi è comunque proseguita la progettazione del parco – ha spiegato il Sindaco – e, a seguito della sottoscrizione definitiva della convenzione, potremo dare ulteriore impulso all'iter amministrativo, andando a definire le varie componenti del parco, con il coinvolgimento dei cittadini in un percorso partecipato che disegnerà il più grande parco urbano del territorio”.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa