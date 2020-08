Tutto pronto in casa Abc Solettificio Manetti: al via mercoledì 2 settembre

Tutto pronto in casa Abc Castelfiorentino per il via ufficiale alla stagione 2020/2021.

Una stagione che inizierà all’insegna di protocolli e norme da seguire scrupolosamente, ma in cui non mancheranno la voglia di tornare a giocare a pallacanestro e le stesse forti motivazioni di sempre.

Mercoledì prossimo 2 settembre, alle ore 19.30, l’Abc Solettificio Manetti si radunerà agli ordini di coach Paolo Betti e due saranno le parole chiave: continuità e castellanità.

Ecco dunque la rosa che prenderà parte al prossimo campionato di serie C Gold:

Playmaker : Andrea Belli (’99 confermato), Federico Daly (’99 confermato), Alessio Cicilano (’01 confermato), Andrea Cetti (’03 dal vivaio)

: Andrea Belli (’99 confermato), Federico Daly (’99 confermato), Alessio Cicilano (’01 confermato), Andrea Cetti (’03 dal vivaio) Guardie : Marco Zani (’84 confermato), Gianni Terrosi (’89 confermato), Giovanni Corbinelli (’97 da Pescara), Jacopo Talluri (’03 dal vivaio)

: Marco Zani (’84 confermato), Gianni Terrosi (’89 confermato), Giovanni Corbinelli (’97 da Pescara), Jacopo Talluri (’03 dal vivaio) Ali : Alessandro Pucci (’92 confermato), Yuri Verdiani (’92 confermato), Alessio Caggiano (’98 da Gialloblu Castelfiorentino), Steve Tavarez (’99 confermato), Gian Marco Cavini (’92 da Montespertoli), Marco Marrucci (’03 dal vivaio)

: Alessandro Pucci (’92 confermato), Yuri Verdiani (’92 confermato), Alessio Caggiano (’98 da Gialloblu Castelfiorentino), Steve Tavarez (’99 confermato), Gian Marco Cavini (’92 da Montespertoli), Marco Marrucci (’03 dal vivaio) Ali grandi : Giuliano Delli Carri (’89 confermato, K), Andrea Scali (’94 confermato), Pietro Cantini (’99 confermato)

: Giuliano Delli Carri (’89 confermato, K), Andrea Scali (’94 confermato), Pietro Cantini (’99 confermato) A loro si aggiungeranno cinque giovani prospetti classe 2006 che inizieranno a farsi le ossa e a respirare l’aria della prima squadra

Staff tecnico : Paolo Betti (allenatore), Samuele Manetti (primo assistente), Claudio Calvani (secondo assistente), Simone Garbetti (preparatore fisico)

: Paolo Betti (allenatore), Samuele Manetti (primo assistente), Claudio Calvani (secondo assistente), Simone Garbetti (preparatore fisico) Staff medico: Claudio Firenzani (medico), Ciro Orabona (fisioterapista)

A partire da lunedì 31 agosto, inoltre, riprenderà anche l’attività del settore giovanile e minibasket. Ecco i raduni:

Under 18 : mercoledì 31 agosto

: mercoledì 31 agosto Under 15 : mercoledì 2 settembre

: mercoledì 2 settembre Under 14 : mercoledì 2 settembre

: mercoledì 2 settembre Under 13 : mercoledì 2 settembre

: mercoledì 2 settembre Under 16 femminile: lunedì 7 settembre

Esordienti : lunedì 7 settembre

: lunedì 7 settembre Aquilotti : martedì 1° settembre

: martedì 1° settembre Scoiattoli : martedì 1° settembre

: martedì 1° settembre Pulcini: martedì 1° settembre

Fonte: ABC Castelfiorentino